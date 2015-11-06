法国将在巴黎气候大会期间临时恢复欧盟内部边境控制

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎11月6日 - 法国内政部长卡泽纳夫周五称，法国政府将在巴黎气候大会期间恢复欧盟内部边境控制，为期一个月。
卡泽纳夫称，此举是为了确保世界各国领导人在巴黎参加气候大会的安全。
卡泽纳夫在法国电视台BFM TV称，欧洲的《申根协定》允许在类似活动期间暂时恢复边境控制。
巴黎气候大会将于11月30日至12月11日举行，有近200个国家参加，峰会第一天约有80位各国领导人在巴黎聚首。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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