法国将在巴黎气候大会期间临时恢复欧盟内部边境控制

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎11月6日 - 法国内政部长卡泽纳夫周五称，法国政府将在巴黎气候大会期间恢复欧盟内部边境控制，为期一个月。

卡泽纳夫称，此举是为了确保世界各国领导人在巴黎参加气候大会的安全。

卡泽纳夫在法国电视台BFM TV称，欧洲的《申根协定》允许在类似活动期间暂时恢复边境控制。

巴黎气候大会将于11月30日至12月11日举行，有近200个国家参加，峰会第一天约有80位各国领导人在巴黎聚首。（完）