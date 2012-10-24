法国对企业行贿外国官员太过宽容--OECD

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透巴黎10月23日电---经济合作与发展组织(OECD)的一个小组周二表示，法国政府对企业向外国官员行贿现象缺乏应对的方法和意愿，呼吁法国政府强化法律并提高罚款力度。
监管OECD反贿赂协定小组称，自2000年贿赂禁令实施以来，法国迄今仅有33项贿赂调查案、仅有五宗贿赂罪定案，考虑到法国企业在海外的巨大利益，法国未能有效遏止犯罪者。
小组在报告中称：“已实施且可用的惩罚似乎都不够有效、适当或有说服力，而且缺乏追索及罚没贿赂所得。”
“法国应提高最高罚款额度，在现有法律下充分利用没收和额外惩罚措施，特别要禁止公共采购中的行贿行为。”
1997年，包括多数工业化国家在内的39个国家签署了一项旨在打击国际商业交易行为贿赂举动的协议，但其中不包括中国和印度。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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