法国对企业行贿外国官员太过宽容--OECD

路透巴黎10月23日电---经济合作与发展组织(OECD)的一个小组周二表示，法国政府对企业向外国官员行贿现象缺乏应对的方法和意愿，呼吁法国政府强化法律并提高罚款力度。

监管OECD反贿赂协定小组称，自2000年贿赂禁令实施以来，法国迄今仅有33项贿赂调查案、仅有五宗贿赂罪定案，考虑到法国企业在海外的巨大利益，法国未能有效遏止犯罪者。

小组在报告中称：“已实施且可用的惩罚似乎都不够有效、适当或有说服力，而且缺乏追索及罚没贿赂所得。”

“法国应提高最高罚款额度，在现有法律下充分利用没收和额外惩罚措施，特别要禁止公共采购中的行贿行为。”

1997年，包括多数工业化国家在内的39个国家签署了一项旨在打击国际商业交易行为贿赂举动的协议，但其中不包括中国和印度。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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