卡恩怀疑政敌设计性丑闻陷阱--报导

路透伦敦4月27日电---英国《卫报》周五在其网站称，国际货币基金组织（IMF）前总裁卡恩（Dominique Strauss-Kahn）认为，政敌去年设法将他与纽约一家酒店女服务员的涉性纠葛公之于众，断送了他参选法国总统的机会。

这是卡恩首次公开谈及性丑闻一事。他被曝去年5月在纽约索菲特酒店（Sofitel）涉嫌性侵一位女服务员，此事结束了他的政治梦想。

《卫报》称，与卡恩进行了两个多小时的访谈後发现，他确信自己落入了政敌精心设计的圈套。

根据该报，卡恩认为，虽然他的政敌可能没有设计他与酒店女服务员Nafissatou Diallo的相遇，但他觉得，他们确保女服务员会报警，从而使一次私人约会变成了公众丑闻，这之中他们肯定起了作用。

该报在转述卡恩对上述情形的描绘时，没有使用直接引语。

该报还引述卡恩的话称：“我原本计划在（去年）6月15日发表正式（总统竞选）声明，而且我深信自己能成为社会党候选人。”

另外，卡恩还因卷入法国北部城市里尔（Lille）的卖淫丑闻而遭到正式调查，但他接受《卫报》采访时不愿谈及此事。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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