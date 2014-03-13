欧元汇率：法国总理称欧元估值“有些”偏高

路透巴黎3月13日 - 法国总理艾罗周四表示，欧元估值“有些”偏高，但指出这应该不会影响到法国重塑竞争力的努力。

法国总理艾罗在接受回声报采访时说，“欧元走强可能损及部分企业，同时也能帮助到其他一些企业。但总的来说，欧元估值有些偏高。”他表示，国际货币基金组织(IMF)也持同样的看法。

在周四回声报网络版发表的一篇专访中艾罗还表示，“但这应该不会影响到我们重塑竞争力的努力。”

法国财长莫斯可维西周日表示，欧元处于高位，应加以关注，但他还指出，这不应成为法国经济问题的“替罪羊”。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，由于欧元强势令物价承压，央行正在准备防止欧元区陷入通缩的政策举措。