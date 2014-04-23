更正-法国经济：政府将设定减赤路线图，采用乐观增长预估

(更正：译文有误，正文第三段应为“法国社会党领导的政府正艰难地争取让党内叛逆的普通议员接受痛苦的减赤举措”，而非“法国社民党领导的政府正艰难地争取让反对者接受痛苦的减赤举措，并使相关措施立法”)

* 财政监管部门称2014年增长预估“切合实际”

* 称2015年预估“并非难以企及”，但具有“弱点和风险”

* 称2016年和2017年预估“乐观”

* 总理瓦尔斯将在周三稍晚提出减赤计划

路透巴黎4月23日 - 法国政府将在周三设定减赤路线图，表明如何在明年底前达到欧盟预算标准。路线图采用了本国财政监管部门认为具有风险的乐观增长预期。

作为欧洲第二大经济体，法国的表现落后，经济复苏和公共财政均令人担忧。法国已获准将赤字与国内生产总值(GDP)之比降至欧盟所定3%上限以内的最初期限延后两年。

欧盟其他成员国担心，法国明年可能将再度错过最终期限。与此同时，法国社民党领导的政府正艰难地争取让反对者接受痛苦的减赤举措。

新总理瓦尔斯必须尽力弥合各方分歧。据法国回声报报导，政府将把今明两年官方赤字预估分别上调至相当于GDP的3.8%和3.0%，如果经济成长未达预期，则无任何回旋余地。

瓦尔斯首次发表政策讲话时承诺，把刺激经济成长作为重中之重，引发法国可能无法实现赤字目标的担忧。

但在欧盟和德国分别发表强硬讲话后，法国政府表示，将坚守减赤承诺，公布500亿欧元(690亿美元)节支计划，包括冻结养老金和福利津贴一年时间及削减公共支出。

瓦尔斯将先将方案细节提交议会财政委员会，才会提呈至欧盟执委会。

基于官方成长预估，该计划料显示法国将循着略缓慢的路径达成减赤目标。该官方成长预估已将调降工资税的预期影响纳入考量而向上调整过。

政府财政监督者--公共财政高等委员会在网站声明中指出，政府将把2014年成长预估上调至1.0%，2015年为1.7%，2016年至2.25%，先前预估分别为成长0.9%、1.7%和2.0%。

**“弱点”和“风险”**

该委员会表示，新的今年预估值“切合实际”，但对2015年的预估就较不确定。

其称那“并非难以企及”，但是“政府所提的宏观经济预期有几个弱点，可能遭遇不同的风险，”得靠家庭信心的反弹及近来宣布的供应面措施的收入。

该委员会还称2016年和2017年的预估“乐观”。

对于2014年和2015年的预估远高于上周一项路透调查；当时受访分析师预期今明两年分别成长0.8%和1.2%，且法国明年仍无法达成减赤目标 。

法国政府以往也常基于过度乐观的增长和收入目标来拟定预算计划，致使一旦增长达不到预期，赤字也会较高。

新的欧盟预算审评程序让执委会有更大权限，对其本身经济学家认为不切实际的数字提出质疑，并将各国预算计划退回重新制定。