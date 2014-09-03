法国财政：2015年支出削减目标可能将下调--财长萨潘

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透巴黎9月2日 - 法国财长萨潘在周二刊登的采访中称，由于通胀较低，法国可能不得不削减明年的预算节支计划，从而排除了进一步遏制支出的可能。
法国此前期望明年能够节省预算210亿欧元(276亿美元)，这是未来三年削减公共支出500亿欧元计划的一部分。
此举旨在使公共支出增长与通胀水平相匹配。明年通胀率预计平均将达1.5%。
但7月通胀年率仅为0.6%，远低于法国政府对今年通胀率料达1.2%的预估。
当被问及是否会保持2015年目标时，萨潘对法新社表示，"在通胀如此低的情况下，我们无法保持相同的目标。"
通胀低于预期意味着，若要按计划推进预算节支计划，那么明年就必须限制更多支出，但由于经济陷入停滞，政府并不愿意这么做。
“当前情况下并不适合增加节支规模，”萨潘称。
降低2015年预算节支目标意味着，政府难以兑现削减赤字的承诺。
萨潘上个月曾强烈暗示，由于经济增长逊于预期，法国明年不太可能达到欧盟同意的赤字与经济产出之比为3%的目标。他将于本月底提交2015年预算案。 (完) (编译 许娜；审校 张荻)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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