法国财政：2015年支出削减目标可能将下调--财长萨潘

路透巴黎9月2日 - 法国财长萨潘在周二刊登的采访中称，由于通胀较低，法国可能不得不削减明年的预算节支计划，从而排除了进一步遏制支出的可能。

法国此前期望明年能够节省预算210亿欧元(276亿美元)，这是未来三年削减公共支出500亿欧元计划的一部分。

此举旨在使公共支出增长与通胀水平相匹配。明年通胀率预计平均将达1.5%。

但7月通胀年率仅为0.6%，远低于法国政府对今年通胀率料达1.2%的预估。

当被问及是否会保持2015年目标时，萨潘对法新社表示，"在通胀如此低的情况下，我们无法保持相同的目标。"

通胀低于预期意味着，若要按计划推进预算节支计划，那么明年就必须限制更多支出，但由于经济陷入停滞，政府并不愿意这么做。

“当前情况下并不适合增加节支规模，”萨潘称。

降低2015年预算节支目标意味着，政府难以兑现削减赤字的承诺。