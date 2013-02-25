法国财政: 2014年的政策焦点是减支--总统

欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
路透巴黎2月23日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)周六表示,法国将聚焦于削减支出,以在2014年把赤字与国内生产总值(GDP)之比拉低至3%,但今年不计划实施额外的撙节举措.
"采取措施对消费和投资再次踩下刹车,将是错误的,"奥朗德在巴黎举行的年度农场展览会上表示.
他亦表示,目前为止,政府削减国家赤字的努力主要是扩大国家财政收入,而从2014年开始重点将更多放在削减国家支出上.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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