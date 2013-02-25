法国财政: 2014年的政策焦点是减支--总统

路透巴黎2月23日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)周六表示,法国将聚焦于削减支出,以在2014年把赤字与国内生产总值(GDP)之比拉低至3%,但今年不计划实施额外的撙节举措.

"采取措施对消费和投资再次踩下刹车,将是错误的,"奥朗德在巴黎举行的年度农场展览会上表示.

他亦表示,目前为止,政府削减国家赤字的努力主要是扩大国家财政收入,而从2014年开始重点将更多放在削减国家支出上.(完)