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债券 | 2014年 6月 12日 星期四 10:13 BJT

法国经济：成长和赤字目标面临无法实现的风险--预算监管部门

路透巴黎6月11日 - 法国公共财政监管部门周三警告道，官方经济成长和赤字预估可能面临无法实现的风险。同日，政府公布了最新的2014年预算案。

该部门表示，由于第一季经济零增长，政府对2014年全年经济增长1%的预期就算有可能实现，可能性也不大；并警告称，这可能会使其无法达到减赤目标。

该部门在周三公布的声明中还称，结构性赤字与国内生产总值(GDP)之比恐将高于政府2014年的目标2.3%。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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