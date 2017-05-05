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国际财经 | 2017年 5月 5日 星期五 09:40 BJT

法国央行总裁称推出双重货币将削弱市场对货币的信心

路透巴黎5月4日 - 法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周四警告称，若像极右翼总统候选人勒庞所建议的那样推出两种平行货币，将会削弱信心。

“我听到有关推出双重货币的建议，也就是在重新启用法国货币的同时，创建一种欧洲货币。我必须说，这样的建议将令人们对于货币的信心面临危险，”维勒鲁瓦德加洛说。

他在参加法国央行一次货币政策会议时称，欧洲央行并未针对法国总统大选而调整公债购买计划。(完)

(编译 徐文焰；审校 李婷仪)

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