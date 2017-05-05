法国央行总裁称推出双重货币将削弱市场对货币的信心

调查：日本企业认为内需不振和劳动力短缺是主要担忧问题
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透巴黎5月4日 - 法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周四警告称，若像极右翼总统候选人勒庞所建议的那样推出两种平行货币，将会削弱信心。
“我听到有关推出双重货币的建议，也就是在重新启用法国货币的同时，创建一种欧洲货币。我必须说，这样的建议将令人们对于货币的信心面临危险，”维勒鲁瓦德加洛说。
他在参加法国央行一次货币政策会议时称，欧洲央行并未针对法国总统大选而调整公债购买计划。(完)
(编译 徐文焰；审校 李婷仪)
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透东京6月20日 - 日本放送协会(NHK)周二报道称，东芝半导体事业的出售案，将选中由日本政府牵头的日本、美国、韩国企业及资金团队收购。
路透悉尼6月21日 - 油价周三跌至七个月低点，让亚洲投资者紧张不安，盖过了全球知名指数供应商--MSCI明晟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数的影响。