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国际财经 | 2017年 5月 29日 星期一 16:55 BJT

法国在与寻求离开伦敦的银行业者“认真”磋商--法国央行总裁

路透巴黎5月29日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周一表示，英国准备退出欧盟之际，法国官员正在与考虑离开伦敦的金融机构展开认真磋商。

“我们正在与多家金融机构展开单独的、认真的磋商，”维勒鲁瓦德加洛对记者表示。

他说，“巴黎拥有很多机会”吸引银行业者。(完)

(编译 王颖；审校 孙茉莉)
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