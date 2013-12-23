中国富豪在法国乘直升机失事

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透波尔多12月21日 - 法国警方称，一架直升机周五在波尔多失事，包括中国富豪郝琳（LamKok）和法国一名酒庄企业家在内的四人疑已丧生，之前双方达成一酒庄买卖协议。
郝琳是柏联酒店集团的总裁，周五向格雷瓜尔（James Gregoire）购买了大河酒庄（Chateau de LaRivière），后者当时带郝琳、郝12岁的儿子以及翻译在酒庄上空巡视。
当地紧急事务部门称，直升机坠落在多尔多涅河（Dordogne）。警方周五晚发现一具尸体，但暂未确认身份。
中国企业家近年来争相购买法国酒庄，主要集中在波尔多地区。他们收购酒庄后，或是将出产的酒运回中国满足当地消费者需求，或是将酒庄改造成度假胜地。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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