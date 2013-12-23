中国富豪在法国乘直升机失事

路透波尔多12月21日 - 法国警方称，一架直升机周五在波尔多失事，包括中国富豪郝琳（LamKok）和法国一名酒庄企业家在内的四人疑已丧生，之前双方达成一酒庄买卖协议。

郝琳是柏联酒店集团的总裁，周五向格雷瓜尔（James Gregoire）购买了大河酒庄（Chateau de LaRivière），后者当时带郝琳、郝12岁的儿子以及翻译在酒庄上空巡视。

当地紧急事务部门称，直升机坠落在多尔多涅河（Dordogne）。警方周五晚发现一具尸体，但暂未确认身份。

中国企业家近年来争相购买法国酒庄，主要集中在波尔多地区。他们收购酒庄后，或是将出产的酒运回中国满足当地消费者需求，或是将酒庄改造成度假胜地。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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