法国财长呼吁法企加大在非洲活动 对抗中国影响力

路透阿比让12月1日电（记者 Joe Bavier）---法国财长莫斯科维奇(Pierre Moscovici)近日表示，法国企业必须采取进攻态势，对抗中国在非洲各市场不断增加的影响力。

西非多数国家曾是法国殖民地。过去数十年来，法国仍对这些国家施加直接或间接影响。

但现如今，法国的这种影响力正日益受到中国在非洲大规模投资的挑战。

莫斯科维奇在访问科特迪瓦期间对记者表示：“显然，中国在非洲的活动日益增强……有资金的（法国）企业必须采取攻势，必须加大在非洲的活动。他们必须战斗。”

法国总统奥朗德曾承诺要打破前任总统萨科齐以贸易为重心的非洲政策。

莫斯科维奇表示，但这并不意味着法国会放弃与中国争夺对非洲经济影响力的竞争。

“非洲正在蓬勃发展。撒哈拉以南非洲2012年的经济增长率将达到5.5%，是继亚洲之後全球第二大增长区。”

“非洲的增长有可能刺激法国经济增长。我们希望加强在那里的活动。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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