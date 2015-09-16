法国财长本周访华 将推销本国工业实力

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透巴黎9月15日 （记者 Michel Rose） - 法国财长萨潘（Michel Sapin）本周将前往中国访问，届时他将游说中国官员将法国浪漫国度的印象搁置一边，转而重视其工业实力。
“中国人常说法国是一个非常浪漫的国度。当你在北京时，一天就能听到20次这样的说法，”一位法国高官周二称。萨潘周四将展开北京和上海之行。
“开始觉得不错，但后来就觉得有些挖苦意味，”该消息人士补充说。“有一天，有人对我说法系车很浪漫。我问什么意思，他们说就是‘不完全可靠’。”
该消息人士称，萨潘访华期间预计不会签署重大协议，但他还是会努力让中国官员相信法国在努力提高其竞争力。萨潘在访问期间将与中国国务院副总理马凯会面。
Engie、阿海珐（Areva）、法国农业信贷银行、家乐福及标致雪铁龙等法国企业的高管将随同萨潘访华。法国总统奥朗德11月也将对中国进行访问。
另一位官员称，萨潘在访问期间还会谈及巴黎作为人民币离岸交易中心、欧元区形势等问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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