法国财长本周访华 将推销本国工业实力

路透巴黎9月15日 （记者 Michel Rose） - 法国财长萨潘（Michel Sapin）本周将前往中国访问，届时他将游说中国官员将法国浪漫国度的印象搁置一边，转而重视其工业实力。

“中国人常说法国是一个非常浪漫的国度。当你在北京时，一天就能听到20次这样的说法，”一位法国高官周二称。萨潘周四将展开北京和上海之行。

“开始觉得不错，但后来就觉得有些挖苦意味，”该消息人士补充说。“有一天，有人对我说法系车很浪漫。我问什么意思，他们说就是‘不完全可靠’。”

该消息人士称，萨潘访华期间预计不会签署重大协议，但他还是会努力让中国官员相信法国在努力提高其竞争力。萨潘在访问期间将与中国国务院副总理马凯会面。

Engie、阿海珐（Areva）、法国农业信贷银行、家乐福及标致雪铁龙等法国企业的高管将随同萨潘访华。法国总统奥朗德11月也将对中国进行访问。

另一位官员称，萨潘在访问期间还会谈及巴黎作为人民币离岸交易中心、欧元区形势等问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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