法国官员称该国愿协助中国追缉逃亡海外的贪腐嫌犯

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透巴黎12月2日（记者 Chine Labbé） - 法国司法部官员称，法国愿协助中国追缉可能在本国境内的贪腐嫌犯，并且不排除向中国引渡相关嫌犯的可能性。
作为反腐败行动的一部分，中国启动“猎狐”行动，缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人。
法国司法部负责刑事事务的官员Robert Gelli对路透称，中国当局很快会向法国当局提供一份“贪腐致富前往他国寻求避难、或将赃款投资他国”的嫌疑人名单。
Gelli称，预计这份名单包括10人左右，其中有两三人据信在法国。其他人目前可能在欧洲的其他地方，但曾经或目前与法国有联系。
新华社报导称，截至11月17日，中国从56个国家和地区抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人288名。
中法在2007年签署了引渡条约，但条约仍未获得法国议会的批准。
Gelli称，如果中国满足法国的要求，且同意不实施死刑，则“不完全排除”向中国引渡相关嫌犯的可能性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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