法国官员称该国愿协助中国追缉逃亡海外的贪腐嫌犯

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎12月2日（记者 Chine Labbé） - 法国司法部官员称，法国愿协助中国追缉可能在本国境内的贪腐嫌犯，并且不排除向中国引渡相关嫌犯的可能性。
作为反腐败行动的一部分，中国启动“猎狐”行动，缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人。
法国司法部负责刑事事务的官员Robert Gelli对路透称，中国当局很快会向法国当局提供一份“贪腐致富前往他国寻求避难、或将赃款投资他国”的嫌疑人名单。
Gelli称，预计这份名单包括10人左右，其中有两三人据信在法国。其他人目前可能在欧洲的其他地方，但曾经或目前与法国有联系。
新华社报导称，截至11月17日，中国从56个国家和地区抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人288名。
中法在2007年签署了引渡条约，但条约仍未获得法国议会的批准。
Gelli称，如果中国满足法国的要求，且同意不实施死刑，则“不完全排除”向中国引渡相关嫌犯的可能性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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