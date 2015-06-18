全球金融：中投将斥资13亿欧元在法国比利时收购10家购物中心--报载

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透巴黎6月17日 - 法国费加罗报报导称，中国主权财富基金中国投资有限责任公司(CIC)准备斥资13亿欧元，在法国和比利时从美国地产集团世邦魏理仕(CBRE)购买10家购物中心。
该报周四报导称，CIC以较高的报价，在竞标中打败法国-荷兰地产集团Unibail-Rodamco 和荷兰Wereldhave 的联合报价。报导未注明消息源。
报导称，其中八家购物中心在法国，包括巴黎郊区的购物中心La Vache Noire。
未能立即联系到世邦魏理仕进行评论。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”