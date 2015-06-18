全球金融：中投将斥资13亿欧元在法国比利时收购10家购物中心--报载

路透巴黎6月17日 - 法国费加罗报报导称，中国主权财富基金中国投资有限责任公司(CIC)准备斥资13亿欧元，在法国和比利时从美国地产集团世邦魏理仕(CBRE)购买10家购物中心。

该报周四报导称，CIC以较高的报价，在竞标中打败法国-荷兰地产集团Unibail-Rodamco 和荷兰Wereldhave 的联合报价。报导未注明消息源。

报导称，其中八家购物中心在法国，包括巴黎郊区的购物中心La Vache Noire。