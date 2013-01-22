法国称审查中法核合作是正常程序

路透北京1月21日（记者 韩碧如） - 法国外贸部长布里克（Nicole Bricq）周一称，法国新政府决定审查与中国的核合作是常规程序、很“正常”。

去年12月底，法国财长莫斯科维奇（Pierre Moscovici）曾表示，法国正在调查EDF(EDF.PA)与中国广东核电集团的核合作。

布里克是本月第二位访华的法国部长，她称社会党时隔10年重新执政，“通过常规程序确定战略”不足为奇。2012年，奥朗德带领社会党赢得总统选举，此前10年是保守党执政。

布里克将于周二参观EDF与广东核电集团在广东台山共同建设的两个新一代EPR反应堆。

她称，该设施建设进度良好，如果一切顺利，反应堆将于2014年投产。她说：“这将成为向世界展示该技术的窗口。”

“要争取其他潜在合同，最好的办法莫过于有一个运行中的反应堆。”

外界担忧中国对法国的调查不满，布里克则试图予以淡化。她在北京告诉记者：“重要的是继续中法合作。”

她透露，中国商务部长陈德铭并未对此表现得过于担心。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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