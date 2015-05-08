中国天狮集团组织员工法国四日游 总消费超千万欧元

路透巴黎5月7日 - 法国外交部发言人周四称，中国的天狮集团将组织近6,500名员工进行法国四日游，并已在巴黎定下了140家酒店。

据法国的《巴黎人报》，这个庞大的旅行团将参观卢浮宫，总支出预计将达1,300万欧元（1,500万美元）。

法国外交部发言人称，法国外长法比尤斯周三会见了天狮集团董事长李金元，“旅行团明天和后天将在尼斯逗留”。

天狮集团的网站显示，1995年李金元于中国天津创立了天狮集团有限公司，并将之扩展成为一家横跨生物技术、健康管理、电子商务、酒店旅游等诸多领域的跨国企业集团。

现年57岁的李金元曾登上2011年福布斯富豪榜。

据联合国的最新数据，法国是世界上游客最多的国家，赴法中国游客数量持续增长。

2013年，赴法游客主要来自欧洲其他国家，但来自美国和中国的游客分别有约310万和170万。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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