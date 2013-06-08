中欧贸易战令法国葡萄酒业咽下苦果

路透巴黎6月6日（记者 Muriel Boselli/Catherine Bremer） - 因欧盟对中国光伏产品征收反倾销税，中国对欧盟葡萄酒启动反倾销调查，引发法国不安。中国不仅是法国葡萄酒的消费大户、投资大户，甚至部分中国人成为了法国酒庄的老板。

法国政府作出愤怒反应，懊恼的波尔多葡萄酒生产商表示，他们与光伏产品没有一点关系。

巴黎侍酒师和比利牛斯山葡萄园农场主嗤之以鼻的评论凸显中法两国的文化隔阂：法国人对自己的酒文化非常自豪，鄙夷炫富；而对于中国经济新贵来说，葡萄酒更多的是身份的象征，而不仅仅是与美食相得益彰的佳酿。

2012年，欧洲对华葡萄酒出口量达到了2.573亿升，价值接近10亿美元，这其中不包括出口到香港的葡萄酒。其中来自法国的葡萄酒有1.395亿升，占一半还多。

中国目前是波尔多红葡萄酒的第一大市场。中国百万富翁们在拍卖会上会花上数以千计的欧元买下一些名不见经传的葡萄酒。中国商人还买下了数十家名气小一些的酒庄，这些酒庄大多位于波尔多。

“中国人举办相当豪华的聚会，打开几百瓶、几百瓶非常昂贵的葡萄酒，显示其财富，和几年前的俄罗斯人有些像，”巴黎顶级餐厅La Tour d'Argent的首席侍酒师David Ridgeway说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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