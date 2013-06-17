中国留学生法国遇袭 法内政部长谴责行凶者

路透巴黎6月16日 - 六名中国留学生周五在法国葡萄酒产区波尔多遭醉汉袭击，其中一名学生伤势严重，法国内政部长将这起事件斥为种族主义行径。

近来屡屡传出中国富有游客在巴黎遭拦路抢劫的报道，而中法关系本已因贸易争端受到影响。

这起中国留学生遇袭事件发生在波尔多以南约50公里奥斯唐村（Hostens），之前其中一名留学生投诉一群当地人喧哗扰民。

当地报纸Sud Ouest报道称，几名当地人试图闯进这些学生的住处，一名20多岁的中国女学生被瓶子砸中脸部，被送往波尔多医院。当局已拘捕两名嫌疑人。

法国内政部长瓦尔斯（Manuel Valls）的办公室发布声明，称瓦尔斯严厉谴责这起排外行径，行凶者必须受到制裁。

法国国内经济停滞不前，法国奢侈品集团日益依赖中国游客旺盛买需。

波尔多地区也吸引了许多中国游客，有的中国企业家纷纷在法国购买酒庄，而其中多数酒庄在波尔多。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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