中国留学生法国遇袭 法内政部长谴责行凶者

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透巴黎6月16日 - 六名中国留学生周五在法国葡萄酒产区波尔多遭醉汉袭击，其中一名学生伤势严重，法国内政部长将这起事件斥为种族主义行径。
近来屡屡传出中国富有游客在巴黎遭拦路抢劫的报道，而中法关系本已因贸易争端受到影响。
这起中国留学生遇袭事件发生在波尔多以南约50公里奥斯唐村（Hostens），之前其中一名留学生投诉一群当地人喧哗扰民。
当地报纸Sud Ouest报道称，几名当地人试图闯进这些学生的住处，一名20多岁的中国女学生被瓶子砸中脸部，被送往波尔多医院。当局已拘捕两名嫌疑人。
法国内政部长瓦尔斯（Manuel Valls）的办公室发布声明，称瓦尔斯严厉谴责这起排外行径，行凶者必须受到制裁。
法国国内经济停滞不前，法国奢侈品集团日益依赖中国游客旺盛买需。
波尔多地区也吸引了许多中国游客，有的中国企业家纷纷在法国购买酒庄，而其中多数酒庄在波尔多。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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