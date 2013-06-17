中国留学生法国遇袭，法内政部长谴责行凶者

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎6月16日 - 六名中国留学生周五在法国葡萄酒产区波尔多遭醉汉袭击，其中一名学生伤势严重，法国内政部长将这起事件斥为种族主义行径。
近来屡屡传出中国富有游客在巴黎遭拦路抢劫的报道，而中法关系本已因贸易争端受到影响。
这起中国留学生遇袭事件发生在波尔多以南约50公里奥斯唐村（Hostens），之前其中一名留学生投诉一群当地人喧哗扰民。
当地报纸Sud Ouest报道称，几名当地人试图闯进这些学生的住处，一名20多岁的中国女学生被瓶子砸中脸部，被送往波尔多医院。当局已拘捕两名嫌疑人。
法国内政部长瓦尔斯（Manuel Valls）的办公室发布声明，称瓦尔斯严厉谴责这起排外行径，行凶者必须受到制裁。
法国国内经济停滞不前，法国奢侈品集团日益依赖中国游客旺盛买需。
波尔多地区也吸引了许多中国游客，有的中国企业家纷纷在法国购买酒庄，而其中多数酒庄在波尔多。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选