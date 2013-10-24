博客：法国人纠结每周工时 中国移民则埋头挣钱

记者 Alexandria Sage/Nicholas Vinocur

巴黎一家咖啡馆的吧台上摊着一份报纸，讲的是围绕法国商铺周日不得营业规定的争议，而店主张畅（音译）说他忙着工作，没空理会这类争论。

法国劳动者现在担心，该国长期经济低迷可能导致政府中止商铺周日不得营业的禁令以及每周35小时工作制。而对于像张畅这样的中国移民来说，还是继续着一周工作6天、每天工作11个小时的生活。

他有点疑惑地说：“我觉得，工作了，就有钱挣。那为什么每周才工作35小时呢？”上世纪末，法国通过一项法律，将每周工作时间缩短4小时，改成了每周工作35小时。

张畅在巴黎市中心经营着一家咖啡馆，他是中国温州创业移民潮的一员。温州人成了法国“烟草酒吧”的主要经营者，值得一提的是，与许多其他行业不同，酒吧和餐饮业不受每周35小时工作制限制，周日亦可照常营业。

中国移民的这种态度和思路，与法国人向来看重工作与生活间平衡的理念截然相反，并且法国的工会在过去一个世纪中也极力维护这种理念。但现在有的法国人认为，也许法国人的传统想法该改变了。

近日Ifop民调显示，有71%的法国人表示，如果提高报酬，他们愿意周日上班。而法国许多白领和企业业主称，他们每周的实际工作时长早已超过了35小时。

但法国总统奥朗德不愿惹恼工会，目前为止还是维护周日禁止商铺营业的规定。法国今年一项改革措施中放宽了一些劳动法规，但未触及每周35小时工作制。

各方争论仍在持续，中国人则继续埋头工作。

一位姓肖的餐馆店主称：“我们中国人觉得，所有的失业问题都是因为工作不够努力。”她一边说话，一边为顾客端上温州特色炒年糕和牛肉火锅。

她说，从法国人的就餐习惯就能看出他们很懒散。她说：“有的人吃完了还要耗上三个小时，我都要疯了。”

前述两位中国商人的成功，折射出中国人在法国的发展。此外，中国人收购法国着名酒庄，中资大量持股法国蓝筹股公司，以及中国游客在巴黎的百货公司大肆消费，均表明中国人在法国影响力上升。

张畅1996年刚来法国的时候，与多数新来乍到的温州移民一样，没有工作证件，只能先打黑工，直到后来取得了法国身份。移民专家Richard Beraha称，这是许多温州移民都要经历的模式。他是《在法国的中国人》一书的作者。

他说：“他们（中国移民）对法国政府不抱什么期望，他们早就学会了隐形，因为他们刚来的时候常常没有合法证件。他们对法国的失业问题也不介意，因为他们自己其实都是创业者。”

许多中国移民纷纷投身烟草酒吧行业。烟草酒吧是法国生活的重要组成部分，但因为工作辛苦、利润不高，许多法国人不愿经营，于是亚洲人纷纷接手，尤其是中国人。

这让一些当地人感到不满，他们抱怨有的地方供应的白菜比法棍面包还多，并且投诉一些烟草酒吧的中国店主不愿意供应法餐。

右翼杂志Le Point最近刊登一篇文章，反映出当地人对中国人的不满，其中列出“五诫”：一周工作80小时；以店为家；不付钱给员工，因为他们是家人；不对社会做贡献；不缴税。

法国去年对巴黎烟草酒吧行业的非法活动发起了调查，但Beraha指出，华人群体的逃税情况，并不比其他地方更普遍。

教中国移民法语的Donatien Schramm说：“确实有人（中国移民）发财了，但只是少部分。许多人没有店铺，只能在小工厂、餐厅工作，或者打打零工。”

有迹象表明法国人对延长每周工作时间的态度在发生转变。一家家居连锁店的员工近期走上街头，抗议法庭裁决他们周日不得营业。化妆品店丝芙兰（Sephora）的员工亦要求法院撤销一项裁决，此项裁决禁止他们在香榭丽舍大道一家门店营业至午夜。（完）