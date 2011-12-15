法国前总统希拉克贪污罪名成立

1988年6月5日希拉克在法国西南的Sarran首次参加竞选时投票的镜头。 REUTERS/Regis Duvignau/Files

路透巴黎12月15日电---法院周四宣判，法国前总统希拉克贪污罪罪名成立。这是自继1945年纳粹同伙贝当元帅（Philippe Petain）被定罪後，首位被定罪的法国国家元首。

现年79岁的希拉克1995年至2007年担任法国总统，在希拉克缺席的情况下，法官宣判希拉克犯有挪用公款罪行。

希拉克被指控在1977年至1995年担任巴黎市长期间挪用公款，给政治盟友虚设公职，当时他新建了中右翼戴高乐党，成功竞选法国总统。

若对希拉克处以罚金，法官将稍後宣判罚金数额。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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