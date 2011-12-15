法国前总统希拉克贪污罪名成立

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透巴黎12月15日电---法院周四宣判，法国前总统希拉克贪污罪罪名成立。这是自继1945年纳粹同伙贝当元帅（Philippe Petain）被定罪後，首位被定罪的法国国家元首。
现年79岁的希拉克1995年至2007年担任法国总统，在希拉克缺席的情况下，法官宣判希拉克犯有挪用公款罪行。
希拉克被指控在1977年至1995年担任巴黎市长期间挪用公款，给政治盟友虚设公职，当时他新建了中右翼戴高乐党，成功竞选法国总统。
若对希拉克处以罚金，法官将稍後宣判罚金数额。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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