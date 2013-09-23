法航一航班发现1.3吨可卡因

路透巴黎9月22日 - 法国警方及政府官员称，该国警方在一架从委内瑞拉首都加拉加斯飞往巴黎的法航航班上发现了1.3吨可卡因，价值达2亿欧元。

警方消息人士周日对路透称，装有可卡因的行李箱用假名登记，与机上乘客的姓名不符。

法航表示，仍在查找可卡因是如何被放到飞机上的。

“在等待调查结果出来之际，我们已采取紧急措施，加强了对从特定敏感目的地出发航班行李及货物的检查，”法航在声明中称。

法国政府官员称，这批可卡因是本月早些时候在戴高乐机场发现的，但在周末才公布了突袭检查的细节。他们没有透露具体日期。

法国内政部长瓦尔斯（Manuel Valls）称，1.3吨可卡因的批发价为5,000万欧元。警方及法律消息人士称，这批可卡因的零售价可能高达2亿欧元。

警方消息人士称，至少已有六名与此案相关的人员被拘，这些人分别来自不同的几个欧洲国家。该消息人士不愿透露进一步详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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