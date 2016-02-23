法国消费者权益保护组织称部分美容卫生用品含有潜在有害物质

路透巴黎2月22日 - 根据法国消费者权益保护组织UFC-Que Choisir的一项研究，欧莱雅(OREP.PA)、宝洁(PG.N)等集团旗下的部分乳霜、洗发水、须后水及牙膏可能含有潜在的有害物质。

UFC-Que Choisir周一发布了相关的185种产品的名单，称这些产品含有可合法使用、但可能引发过敏、发炎或内分泌失调的物质。

“鉴于欧洲缺乏适当的监管，我们希望通过消费者的购买行为向制造商施压。”为UFC-Que Choisir负责这项研究的Olivier Andrault说。

譬如，研究显示有八个品牌的婴儿湿巾含有苯氧乙醇，包括欧莱雅旗下的Bebe Cadum和Mixa，拜尔斯道夫(BEIG.DE)旗下的妮维雅和宝洁旗下的帮宝适（Pampers）。研究称，苯氧乙醇对血液和肝具有毒性。

法国美容行业联合会（FEBEA）对上述研究作出回应，称在法国销售的美容和卫生用品是安全的，符合欧洲的监管标准。

拜尔斯道夫方面没有立即发表评论。欧莱雅表示，公司严格致力于所有产品的安全。

“我们的安全评估体系非常健全，我们的产品及成分在投放市场前进行严格的评估，一直完全符合已有的监管要求。”欧莱雅在声明中称。（完）