法国消费者权益保护组织称部分美容卫生用品含有潜在有害物质

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎2月22日 - 根据法国消费者权益保护组织UFC-Que Choisir的一项研究，欧莱雅 、宝洁 等集团旗下的部分乳霜、洗发水、须后水及牙膏可能含有潜在的有害物质。
UFC-Que Choisir周一发布了相关的185种产品的名单，称这些产品含有可合法使用、但可能引发过敏、发炎或内分泌失调的物质。
“鉴于欧洲缺乏适当的监管，我们希望通过消费者的购买行为向制造商施压，”为UFC-Que Choisir负责这项研究的Olivier Andrault说。
譬如，研究显示有八个品牌的婴儿湿巾含有苯氧乙醇，包括欧莱雅旗下的Bebe Cadum和Mixa，拜尔斯道夫 旗下的妮维雅和宝洁旗下的帮宝适（Pampers）。研究称，苯氧乙醇对血液和肝具有毒性。
法国美容行业联合会（FEBEA）对上述研究作出回应，称在法国销售的美容和卫生用品是安全的，符合欧洲的监管标准。
拜尔斯道夫方面没有立即发表评论。欧莱雅表示，公司严格致力于所有产品的安全。
“我们的安全评估体系非常健全，我们的产品及成分在投放市场前进行严格的评估，一直完全符合已有的监管要求。”欧莱雅在声明中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20