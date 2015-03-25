空客A320：航空业的“老黄牛”

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎3月24日（记者 Tim Hepher） - 空客 A320是欧洲航空业的“老黄牛”，每天运载乘客超过100万人，他们中有的是商务人士，有的是背包客。

这款150座的中程客机以及竞争对手波音737客机，属于全球使用量最大的机型之一。

周二，德翼航空运营的一架空客A320客机在法国阿尔卑斯山区坠毁，机上150人全部遇难。该飞机使用的引擎也是航空业广泛使用的、法美合资公司CFM出产的。

目前全球有3,600多架空客A320处于服役状态。此外，随着亚洲经济增长，飞机需求创历史记录，另有3,700架空客A320有待生产。

空客A320为双引擎、单通道飞机，其家族的其他成员包括A318、A319和A321，目前在全球服役的这些机型总共超过6,000架。这些机型一天飞行好几次，不仅为传统航空公司运送乘客，也带动着低成本航空公司成长。

专家称，空客A320的安全记录属于业内最高。但去年12月的亚航A320客机坠机事件，却让这款机型成为关注焦点。去年12月28日，从印尼泗水飞往新加坡的一架空客A320客机失事，机上162人全部遇难。这起空难目前仍在调查中。

“鉴于服役飞机达……6,000架，A320家族拥有很不错的安全记录，”英国咨询公司Ascend的安全部门负责人Paul Hayes说。

波音的统计数字显示，截至2013年底，空客A320每百万次起飞仅发生0.14次致命事故。

相比之下，波音737每百万次起飞发生0.11次致命事故。与整个行业0.76的致命事故率以及喷气机时代早期超过4.6的致命事故率相比，空客A320和波音737属于行业最安全的机型。

安全专家称，目前推测德翼航空客机坠机事件的原因仍为时尚早。他们指出，尽管在不到三个月前亚航一架飞机失事，但飞机在巡航阶段发生事故的情况很罕见。

“虽然近期发生了一两起事故，但飞机通常不会在巡航阶段坠毁，”Hayes说。（完）