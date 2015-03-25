空客A320：航空业的“老黄牛”

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎3月24日（记者 Tim Hepher） - 空客 A320是欧洲航空业的“老黄牛”，每天运载乘客超过100万人，他们中有的是商务人士，有的是背包客。
这款150座的中程客机以及竞争对手波音737客机，属于全球使用量最大的机型之一。
周二，德翼航空运营的一架空客A320客机在法国阿尔卑斯山区坠毁，机上150人全部遇难。该飞机使用的引擎也是航空业广泛使用的、法美合资公司CFM出产的。
目前全球有3,600多架空客A320处于服役状态。此外，随着亚洲经济增长，飞机需求创历史记录，另有3,700架空客A320有待生产。
空客A320为双引擎、单通道飞机，其家族的其他成员包括A318、A319和A321，目前在全球服役的这些机型总共超过6,000架。这些机型一天飞行好几次，不仅为传统航空公司运送乘客，也带动着低成本航空公司成长。
专家称，空客A320的安全记录属于业内最高。但去年12月的亚航A320客机坠机事件，却让这款机型成为关注焦点。去年12月28日，从印尼泗水飞往新加坡的一架空客A320客机失事，机上162人全部遇难。这起空难目前仍在调查中。
“鉴于服役飞机达……6,000架，A320家族拥有很不错的安全记录，”英国咨询公司Ascend的安全部门负责人Paul Hayes说。
波音的统计数字显示，截至2013年底，空客A320每百万次起飞仅发生0.14次致命事故。
相比之下，波音737每百万次起飞发生0.11次致命事故。与整个行业0.76的致命事故率以及喷气机时代早期超过4.6的致命事故率相比，空客A320和波音737属于行业最安全的机型。
安全专家称，目前推测德翼航空客机坠机事件的原因仍为时尚早。他们指出，尽管在不到三个月前亚航一架飞机失事，但飞机在巡航阶段发生事故的情况很罕见。
“虽然近期发生了一两起事故，但飞机通常不会在巡航阶段坠毁，”Hayes说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。