德翼坠机引出新规：飞机驾驶舱内必须始终有两名机组人员

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林/巴黎3月26日 （记者 Victoria Bryan/Tim Hepher） - 多家航空公司周四迅速推出一项新规，要求飞机驾驶舱始终必须有两名机组人员在场。法国检察官稍早表示，德翼航空A320客机上的副驾驶将自己单独锁在驾驶舱内，故意操纵飞机坠毁。

美国已有此项规定，但许多其他国家没有，仅规定驾驶舱内只要有一名飞行员，另外的飞行员即可离开驾驶舱，例如去洗手间。

法国检察官怀疑这正是周二德翼空客A320上的情景，并称副驾驶Andreas Lubitz将机长锁在控制室外，故意操控飞机坠毁，致使机上的150人全部遇难。

挪威穿梭航空公司 、英国易捷航空 、加拿大航空公司 和柏林航空公司 等均在检察官发布上述说法几小时后表示，已经推出一项新规：驾驶舱必须时刻保有两名机组人员。

加拿大表示将要求所有加拿大的航空公司立刻实施该规定。

而瑞安航空 等之前已有此项规定的航空公司也迅速发布声明以打消客户的疑虑。

德翼航空的母公司汉莎航空 是并未宣布新规的航空公司之一、汉莎航空的执行长（CEO）斯波尔（Carsten Spohr）表示没有改变的必要。

“我认为没有改变我们流程的必要性，”斯波尔向记者表示。“这是个案。但我们将会同来自汉莎及政府方面的专家商讨此事。”

斯波尔的言论在推特（Twitter）上招致批评，一些人要求汉莎航空实施新规。（完）