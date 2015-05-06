德翼副驾驶坠机前一次航班曾练习操控飞机下降--报告

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透柏林5月5日 - 德国《图片报》（Bild）周二称，涉嫌蓄意导致德翼A320客机坠毁的副驾驶安德烈亚斯·卢比茨（Andreas Lubitz）在前一次航班中练习操控飞机下降。
《图片报》援引接近法国航空事故调查局（BEA）坠机调查组的消息人士称，法国航空事故调查局计划于周三发布的临时报告将称，卢比茨在坠机同一天，于杜塞尔多夫至巴塞罗那的航班上练习降低飞行高度。
《图片报》援引该消息人士称，法国航空事故调查局的报告将提及“蓄意降低飞行高度达数分钟，且此举没有正当的飞行理由”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
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