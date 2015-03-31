德翼坠毁客机副驾驶曾因自杀倾向接受治疗

路透德国杜塞尔多夫3月30日 （记者 Tom K?ckenhoff） - 德国检方周一称，涉嫌蓄意导致德翼A320客机坠毁的副驾驶安德烈亚斯·卢比茨（Andreas Lubitz）在取得飞行员执照的数年前，曾因有自杀倾向而接受治疗。

这可能会令围绕航空公司如何筛选和监控飞行员的辩论更为激烈。

德翼母公司汉莎航空(LHAG.DE)表示，没意识到卢比茨有任何过往经历表明他可能构成风险。

汉莎航空已证实卢比茨在2009年曾中断飞行训练近一年，有媒体报导称他那段时间患上了抑郁和焦虑。

“在取得飞行员执照几年前，他曾因明显的自杀倾向而接受长期的精神治疗。”杜塞尔多夫检方周一声明中表示。

检方称，近年来卢比茨就医时未表现出自杀性倾向或进攻性倾向。

在搜查卢比茨住所并询问他的朋友和亲属后，检方称未发现任何证据表明卢比茨策划坠机，也未发现此次坠机事件背后的原因。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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