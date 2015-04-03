黑匣子显示德翼A320坠毁系副驾驶蓄意行为--调查人员

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎4月3日 - 法国航空事故调查处（BEA）的航空调查人员周五称，德翼A320客机坠毁现场发现的第二个黑匣子显示坠机系副驾驶卢比茨（Andreas Lubitz）蓄意操纵所致。
BEA调查办公室在一份声明中称，“对这个黑匣子的第一次解读显示，驾驶舱内的飞行员使用自动驾驶模式，让飞机朝向海拔100英尺高度下降。”
“随后，在飞机下降过程中，该飞行员还数次修改自动飞行系统参数，提高飞机速度”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。