手机视频拍下德翼A320最后的惊魂时刻

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林4月1日 - 德国《图片报》周三报导称，在德翼客机出事地点附近发现一段录下德翼A320“最后惊魂一刻”的手机视频。《图片报》称已看过视频内容。

《图片报》称，该视频是在一名遇难者的手机上发现的。

该报称，视频拍下的场景混乱不堪，剧烈摇晃，还能听到“我的天哪”的尖叫和呼喊声，说明乘客知道发生了什么事情。

正在法国处理案件的检察官布莱斯·罗宾（Brice Robin）称，坠机现场找到的手机都还没有送去分析。

“所有手机目前都放在Seynes-Les-Alpes。我不知道是否有人在坠机现场拾到过手机，”他在电话中向路透表示。无法立即联系到法国航空事故调查处进行评论。

《图片报》称该视频的真实性“毋庸置疑”。视频里，最起码能听到三次撞击金属的声音，可能是被锁在门外的机长试图破门而入。

《图片报》称，视频末尾出现剧烈的晃动，然后机舱猛然倾向一边，在一阵尖叫声后，视频就结束了。

该报称，视频貌似是在靠近飞机尾部拍摄的，但无法辨别乘客的身份。（完）