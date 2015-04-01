手机视频拍下德翼A320最后的惊魂时刻

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林4月1日 - 德国《图片报》周三报导称，在德翼客机出事地点附近发现一段录下德翼A320“最后惊魂一刻”的手机视频。《图片报》称已看过视频内容。
《图片报》称，该视频是在一名遇难者的手机上发现的。
该报称，视频拍下的场景混乱不堪，剧烈摇晃，还能听到“我的天哪”的尖叫和呼喊声，说明乘客知道发生了什么事情。
正在法国处理案件的检察官布莱斯·罗宾（Brice Robin）称，坠机现场找到的手机都还没有送去分析。
“所有手机目前都放在Seynes-Les-Alpes。我不知道是否有人在坠机现场拾到过手机，”他在电话中向路透表示。无法立即联系到法国航空事故调查处进行评论。
《图片报》称该视频的真实性“毋庸置疑”。视频里，最起码能听到三次撞击金属的声音，可能是被锁在门外的机长试图破门而入。
《图片报》称，视频末尾出现剧烈的晃动，然后机舱猛然倾向一边，在一阵尖叫声后，视频就结束了。
该报称，视频貌似是在靠近飞机尾部拍摄的，但无法辨别乘客的身份。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选