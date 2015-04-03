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货币新闻 | 2015年 4月 3日 星期五 18:32 BJT

黑匣子显示德翼A320坠毁系副驾驶蓄意行为--调查人员

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎4月3日 - 法国航空事故调查处（BEA）的航空调查人员周五称，德翼A320客机坠毁现场发现的第二个黑匣子显示，坠机系副驾驶卢比茨（Andreas Lubitz）蓄意操纵所致。

BEA调查办公室在一份声明中称，“对这个黑匣子的第一次解读显示，驾驶舱内的飞行员使用自动驾驶模式，让飞机朝向海拔100英尺高度下降。”

“随后，在飞机下降过程中，该飞行员还数次修改自动飞行系统参数，提高飞机速度”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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