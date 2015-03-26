汉莎航空执行长称德翼客机失事令人费解

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透法兰克福3月25日 - 德翼航空母公司德国汉莎航空首席执行官史波（Carsten Spohr）周三称，德翼客机A320坠毁令人费解。
“这架飞机没有技术故障，机上有一名汉莎培训过的经验丰富的飞行员，能发生这样的事情令人费解，”史波在法兰克福向记者表示。他表示，不会揣测坠毁原因。
史波称，汉莎将派专机将遇难者家属送往马赛。
德翼失事客机载有150名乘客和机组人员，周二从西班牙巴塞罗那飞往德国杜塞尔多夫途中，在法国阿尔卑斯山区坠毁。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。