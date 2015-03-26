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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 10:57 BJT

汉莎航空执行长称德翼客机失事令人费解

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福3月25日 - 德翼航空母公司德国汉莎航空首席执行官史波（Carsten Spohr）周三称，德翼客机A320坠毁令人费解。

“这架飞机没有技术故障，机上有一名汉莎培训过的经验丰富的飞行员，发生这样的事情令人费解，”史波在法兰克福向记者表示。他表示，不会揣测坠毁原因。

史波称，汉莎将派专机将遇难者家属送往马赛。

德翼失事客机载有150名乘客和机组人员，周二从西班牙巴塞罗那飞往德国杜塞尔多夫途中，在法国阿尔卑斯山区坠毁。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳
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