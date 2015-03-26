汉莎航空执行长称德翼客机失事令人费解

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福3月25日 - 德翼航空母公司德国汉莎航空首席执行官史波（Carsten Spohr）周三称，德翼客机A320坠毁令人费解。
“这架飞机没有技术故障，机上有一名汉莎培训过的经验丰富的飞行员，发生这样的事情令人费解，”史波在法兰克福向记者表示。他表示，不会揣测坠毁原因。
史波称，汉莎将派专机将遇难者家属送往马赛。
德翼失事客机载有150名乘客和机组人员，周二从西班牙巴塞罗那飞往德国杜塞尔多夫途中，在法国阿尔卑斯山区坠毁。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)