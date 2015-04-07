汉莎称无义务报告蓄意坠机副驾驶的病史档案

路透法兰克福4月6日 - 汉莎航空周一称，该公司不需要向德国航空当局通报德翼A320副驾驶安德里斯·卢比茨（Andreas Lubitz）曾患抑郁症，因2013年更严格的报告规定生效时卢比茨已经具备飞行员资格。

汉莎对卢比茨的精神问题有何了解，可能成为坠机理赔的一个因素。德国安联保险估计，保险公司将因此次坠机事故支付高达3亿美元的赔偿和费用。

卢比茨曾于2009年时中断了飞行训练，时间长达数月。恢复训练后，卢比茨通过邮箱告诉汉莎航空的飞行教官，称他已克服一段时期的严重抑郁。他于2012年首次取得商业飞行执照。

按照欧盟规定，患有精神疾病的飞行员应由航空医学检查人员向执照审批部门报告，再由审批部门对飞行员的执照采取限制措施。

负责飞行执照审批的德国联邦航空局（LBA）周日称，在坠机事故发生前对卢比茨曾患抑郁一事“完全不知情”。

汉莎称，德国2013年4月实施的新规中一个条款保护了某些已经持有飞行执照以及由专职航空医生签发的健康状况证明。

汉莎称，航空医学中心或者航空医生因此可以延长该等健康状况证明，即使是在新规生效之后。

“法律地位的改变并不因此引起须向LBA报告的一般与单独责任，”汉莎说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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