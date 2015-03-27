标题新闻：徳翼航空称坠机当天副驾驶并未向公司提交病假条，德检察官称发现其隐瞒病情的证据

德国数据：3月工业订单一如预期增长
路透柏林5月8日 - 周一公布的数据显示，德国3月工业订单一如预期增加，表明工业活动将在未来数月为这个欧洲最大经济体的总体增长贡献一份力量。
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路透柏林5月8日 - 周一公布的数据显示，德国3月工业订单一如预期增加，表明工业活动将在未来数月为这个欧洲最大经济体的总体增长贡献一份力量。
路透台北5月8日 - 台湾最大银行且是100%的公股银行--台湾银行周一表示，为配合南向政策并扩大海外布局，已获台湾金管会核准赴泰国、越南及印尼等地设立办事处，今年内将向当地主管机关提出设立申请，希望藉此找寻东南亚地区潜在商机。
* 106/4R标售在即，市场观望心态浓厚 * 交易盘等待投资盘表态，空单未平仓量偏低 * 明日五年券106/5殖利率料在0.80-0.82% 路透台北5月8日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周一收高。交易员表示， 美国非农数据等对美债影响有限，市场静待明日106/4R的标售，交投气氛相当低迷。 他们指出，106/4R累计未平仓空单量仅约44亿台币，显示空方对该券兴致不高，明日得标利率料将由实质 买盘决定。路透调查结果显示，106/4R的得标利率料在1.14-1.16%。 〞不能说(106/4R)没有吸引力，但也不用太拼。〞一位大型银行交易员说。 另一大型银行交易员则称，不希望106/4R得标利率太低，由于预期今年台湾不会升息，在养券为主的环境 下，初级标售的利率要比次级高才有意义。 一银行交易员认为，近期次级市场冷券交易行情比指标券活络，显示银行等投资盘设定利率积极承接的意 图不低，预料明日106/4R标售结果不致太差。 另一证券商