德翼坠毁客机第二个黑匣子找到 副驾驶被发现曾搜索过自杀相关信息

路透德国杜塞尔多夫/马赛4月2日（记者 Tom K?ckenhoff/Jean-Francois Rosnoblet） - 德国检方周四称，涉嫌蓄意导致德翼A320客机坠毁的副驾驶安德烈亚斯·卢比茨（Andreas Lubitz）前不久曾在互联网上搜索过自杀的方式。

卢比茨家乡杜塞尔多夫（Duesseldorf）的司法人员称，在卢比茨家中发现的一台电脑上显示，卢比茨搜索过驾驶舱门及安全防范措施相关的信息。

越来越多的迹象显示卢比茨事先进行过自杀准备。与此同时，法国警方找到了客机的第二个“黑匣子”飞行数据记录器，引发了揭示卢比茨如何让客机坠毁详情的希望。

如果该飞行数据记录器完好无损，则有望提供数百个参数的详细读值，包括航班在3月24日飞行途中从副驾驶座位发出的任何指令。

法国航空事故调查处（BEA）预计将对该飞行数据记录器进行全面的分析，以设法将来自地面雷达的驾驶舱语音记录和信息与该飞行数据记录器的数据进行比对。

马赛检察官Brice Robin称，尽管该黑匣子受损，但其中的数据“有合理希望”被完好恢复。

杜塞尔多夫的检察官称，卢比茨在3月16-23日期间，曾在电脑上搜索过“自杀方式的信息”。

“至少有一天，此人曾用了几分钟的时间，搜索与驾驶舱门及安全防范措施相关的信息，”检察官在声明中称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。