德翼坠毁客机第二个黑匣子找到 副驾驶被发现曾搜索过自杀相关信息

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德国杜塞尔多夫/马赛4月2日（记者 Tom Käckenhoff/Jean-Francois Rosnoblet） - 德国检方周四称，涉嫌蓄意导致德翼A320客机坠毁的副驾驶安德烈亚斯·卢比茨（Andreas Lubitz）前不久曾在互联网上搜索过自杀的方式。
卢比茨家乡杜塞尔多夫（Duesseldorf）的司法人员称，在卢比茨家中发现的一台电脑上显示，卢比茨搜索过驾驶舱门及安全防范措施相关的信息。
越来越多的迹象显示卢比茨事先进行过自杀准备。与此同时，法国警方找到了客机的第二个“黑匣子”飞行数据记录器，引发了揭示卢比茨如何让客机坠毁详情的希望。
如果该飞行数据记录器完好无损，则有望提供数百个参数的详细读值，包括航班在3月24日飞行途中从副驾驶座位发出的任何指令。
法国航空事故调查处（BEA）预计将对该飞行数据记录器进行全面的分析，以设法将来自地面雷达的驾驶舱语音记录和信息与该飞行数据记录器的数据进行比对。
马赛检察官Brice Robin称，尽管该黑匣子受损，但其中的数据“有合理希望”被完好恢复。
杜塞尔多夫的检察官称，卢比茨在3月16-23日期间，曾在电脑上搜索过“自杀方式的信息”。
“至少有一天，此人曾用了几分钟的时间，搜索与驾驶舱门及安全防范措施相关的信息，”检察官在声明中称。（完）
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。