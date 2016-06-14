“伊斯兰国”宣称对法国警官遇害事件负责（更新版）

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
（新增更多细节）
路透巴黎6月14日 （记者 Mathieu Rosemain/Simon Carraud） - 法国官员们称，一名法国警官在其位于巴黎郊区的家门口遇刺身亡，屋内发现他妻子的尸体。伊斯兰国”的Amaq通讯社称，一名“伊斯兰国”战士实施了这次攻击行动。
法国内政部发言人称，凶犯反复用刀刺遇害警官腹部，之后进入警官家中。凶犯身份尚未被确认。
谈判失败后，凶犯遭特警击毙。
一名司法消息人士称，鉴于凶犯在与谈判人员交流中说出的言论，检察官办公室的反恐单位受理此案调查。
“消息人士告诉Amaq，‘伊斯兰国’战士杀了莱米罗市（Les Mureaux ）的警察局副局长和他妻子。”Amaq在其新闻网站称。
法国总统奥朗德的办公室称，奥朗德将就此案召集紧急会议。这凸显法国总统府对此案的重视。
若证实“伊斯兰国”是此案元凶，这可能是去年11月巴黎恐袭案使法国实施紧急状态后，法国本土遭遇的首例武装分子袭击。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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