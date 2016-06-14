“伊斯兰国”宣称对法国警官遇害事件负责（更新版）

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路透巴黎6月14日 （记者 Mathieu Rosemain/Simon Carraud） - 法国官员们称，一名法国警官在其位于巴黎郊区的家门口遇刺身亡，屋内发现他妻子的尸体。伊斯兰国”的Amaq通讯社称，一名“伊斯兰国”战士实施了这次攻击行动。

法国内政部发言人称，凶犯反复用刀刺遇害警官腹部，之后进入警官家中。凶犯身份尚未被确认。

谈判失败后，凶犯遭特警击毙。

一名司法消息人士称，鉴于凶犯在与谈判人员交流中说出的言论，检察官办公室的反恐单位受理此案调查。

“消息人士告诉Amaq，‘伊斯兰国’战士杀了莱米罗市（Les Mureaux ）的警察局副局长和他妻子。”Amaq在其新闻网站称。

法国总统奥朗德的办公室称，奥朗德将就此案召集紧急会议。这凸显法国总统府对此案的重视。

若证实“伊斯兰国”是此案元凶，这可能是去年11月巴黎恐袭案使法国实施紧急状态后，法国本土遭遇的首例武装分子袭击。（完）