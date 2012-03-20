法国"冷血"凶手自拍行凶过程--部长

路透法国图卢兹3月20日电（记者 John Irish/Jean Décotte）---法国内政部长Claude Gueant称，杀害一所犹太学校三名儿童和一位拉比（犹太教师）的歹徒是个冷血、残忍的杀手，这名歹徒录下了行凶的过程。法国准备周二为遇害者默哀。

Gueant对记者表示，犹太学校的监控录像显示，歹徒在行凶过程中脖子上带着一个小型视频摄像机，录下了行凶过程。

“这名歹徒如此残忍，竟会录下行凶过程。录像显示凶手非常冷血、坚决，动作精准，因此非常残忍。”Gueant说道。

犹太学校遇袭以及上周三名士兵被害震惊了法国，导致总统萨科齐和其他领先的参选者暂停竞选活动。

超过200名警察加入追捕歹徒的行列，此人也是上周遇害的三名士兵一案的主要嫌疑犯。

萨科齐命令图卢兹加强戒备，宗教场所派警卫驻扎，图卢兹和周围地区恐怖主义警报升至最高级别。

萨科齐称，近期袭击案件看似是种族主义行为。上周两起袭击案中遇害的三名士兵，一人是加勒比海人，另两人是穆斯林背景。

本次遭袭的Ozar Hatorah犹太学校位於图卢兹一个植物茂密的住宅区，哀悼者在学校为遇难者守夜。歹徒在此杀害30岁的拉比Jonathan Sandler、他两名四岁和五岁的孩子，以及校长的女儿。

医护人员试图抢救这名7岁的女孩Miriam Monsonego，但她最终死在父亲怀抱中。

犹太人Baroukh住在附近，晨祷时来到学校，他告诉路透：“他（歹徒）骑着摩托车，从车上下来，朝天鸣枪……然後他拿出另一把枪，开始扫射所有人，扫射儿童。他在校园里追杀我们。”

武警增援部队进入这一地区，当地清真寺和犹太会堂也部署了保安。在美国，纽约警方也加强了全市犹太会堂和其他犹太设施的安全保障。

法国犹太保护协会CRIF地区负责人Nicolas Yardeni称，视频监控录像显示，该歹徒冲进学校，近距离击中一名儿童头部，随後驾驶摩托车逃离现场。

这是自1982年8月以来法国最恶劣的反犹太事件。1982年事件中有六人在手榴弹袭击中丧生，巴黎市中心犹太区戈登伯格餐馆（Goldenberg）随後也发生枪击案。法国约有60万犹太人，在欧洲国家中最多。

萨科齐和其竞选对手社会党人奥朗德均迅速赶赴现场。

萨科齐周二宣布各学校默哀一分钟。他表示：“残暴、野蛮和残忍不可能胜利，仇恨不可能胜利。共和国比这些更强大。可以想象，嗜血的疯狂与种族歧视有关。”（完）

编译：李富强/黎黎 发稿：王燕焜/张家伟

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。