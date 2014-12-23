法国财政：第三季末公共债务与GDP之比从95.1%上升至95.2%

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可

路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。