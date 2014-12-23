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债券 | 2014年 12月 23日 星期二 16:07 BJT

法国财政：第三季末公共债务与GDP之比从95.1%上升至95.2%

路透巴黎12月23日 - 法国国家统计局周二公布，截至第三季末，法国公共部门债务增至相当于国内生产总值(GDP)的95.2%，前一季度末为相当于95.1%。

法国国家统计局称，截至第三季末总体债务为2.0315万亿(兆)欧元，第二季末时为2.024万亿欧元。

浏览法国国家统计局详细数据，请点击：here

(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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