法国财政：第三季末公共债务与GDP之比从95.1%上升至95.2%

标题新闻：日本气囊厂商高田发表声明称，公司正与百利得(KSS)等商讨重组，但尚未达成协议
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透巴黎12月23日 - 法国国家统计局周二公布，截至第三季末，法国公共部门债务增至相当于国内生产总值(GDP)的95.2%，前一季度末为相当于95.1%。
法国国家统计局称，截至第三季末总体债务为2.0315万亿(兆)欧元，第二季末时为2.024万亿欧元。
浏览法国国家统计局详细数据，请点击：here (完)
(编译 王丽鑫；审校 高琦)
(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。