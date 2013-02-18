法国财政: 财长莫斯可维西淡化推迟减赤目标带来的影响

路透巴黎2月18日 - 法国财政部长莫斯可维西周一表示,在决定是否调整2013年财政计划之前,法国将先等待欧盟执委会本周公布经济增长预估.该言论淡化了推迟减赤计划带来的影响.

莫斯可维西并未排除政府进一步提高其确定的600亿欧元(合800亿美元)五年期减支计划规模,尽管他认为在增长疲弱时期实行过于严厉的财政紧缩计划并非好想法.