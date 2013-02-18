法国财政: 财长莫斯可维西淡化推迟减赤目标带来的影响

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透巴黎2月18日 - 法国财政部长莫斯可维西周一表示,在决定是否调整2013年财政计划之前,法国将先等待欧盟执委会本周公布经济增长预估.该言论淡化了推迟减赤计划带来的影响.
莫斯可维西并未排除政府进一步提高其确定的600亿欧元(合800亿美元)五年期减支计划规模,尽管他认为在增长疲弱时期实行过于严厉的财政紧缩计划并非好想法.
他还表示,一旦欧盟执委会发布增长预估,法国政府就将审议其增长及赤字目标.他并称,只要政府在削减结构性赤字,推迟实现3%的赤字目标就不会被认为是很严重的事情.(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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