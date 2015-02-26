法国正在调查神秘无人机事件 但声称并无安全威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎2月25日 - 法国政府周三表示，当局已着手调查神秘无人机事件。本周神秘无人机出现在总统府、美国大使馆等巴黎的敏感地带。

法国媒体报导称，周二和周三夜间无人机出现了五次。尚无人声称对此负责。

巴黎检察官办公室称，另一起明显无关的事件中，三名半岛电视台的记者周三被逮捕，涉嫌在巴黎布洛涅森林公园操作无人机。

“目前逮捕和夜间无人机之间并无联系，”巴黎检察官办公室一名发言人称。记者未能立即联系到半岛电视台驻巴黎站就此置评。

政府发言人Stephane Le Foll排除了安全威胁，并称无人机飞行并不仅仅发生在法国。“没什么可担忧的，”他在例行记者会上说道。

“已发现无人机，调查也已启动……我们正严肃地就此事行动起来。”他说。

在巴黎空中操作无人机须得到巴黎市批准，而近期出现的无人机显然并未得到任何批准。去年11月法国五座核电站上空出现神秘无人机，与本月巴黎出现的五次无人机情况相似。(完)