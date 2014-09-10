法航荷航计划投资10亿欧元扩营旗下廉价航空品牌

路透巴黎9月10日 - 法航荷航(Air France-KLM)(AIRF.PA)称，该公司计划投资10亿欧元(13亿美元)用于扩营旗下欧洲廉价航空公司泛航航空(Transavia)。

法航荷航执行长Alexandre de Juniac对法国回声报称，该计划2019年前新增250个机师职位，并将泛航航空机队规模从目前的约50架增加至逾100架。

法航荷航发言人证实了这份报导。

Juniac称，此举将使得泛航航空跻身”欧洲最大的廉价航空公司之列“，且不排除进行并购来辅以成长。“如果出现机会，我们将考虑，但目前还没有出现，”他对该报表示。

法航荷航扩大廉价航空业务是效仿德国汉莎航空公司(LHAG.DE)的做法，汉莎航空通过旗下不太知名的欧洲翼航公公司(Eurowings)来增加廉价航空服务，并考虑成立一个廉价长途航空部门。

但汉莎航空和法国航空公司降低成本的举措，遭到强势工会的阻挠，两家公司最近几个月都发布获利预警。

因退休待遇争议，汉莎航空机师周三计划举行更多罢工，法国航空机师也计划从9月15至22日举行长达一周的罢工。(完)

(编译 李爽 审校 蔡美珍)

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