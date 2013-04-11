法国经济颓势把欧洲央行进一步推向降息选项

资料图片显示巴黎法国央行总部楼上悬挂的法国国旗与欧盟旗帜。 REUTERS/Charles Platiau

* 法国经济下滑对整体欧元区经济的复苏构成压力

* 欧洲央行在4月会议上改变语调，暗示降息

* 降息但不改存款利率，则将只有象征性意义

* 降息对法国作用有限，法国面临结构性问题

* 欧洲央行采取非传统措施的压力加大

路透法兰克福4月11日 - 法国经济的低迷形势对欧洲央行(ECB)构成了进一步降息的压力，尽管降息对法国经济的作用将微乎其微。

由于高失业压制占经济一半以上比重的民间消费，法国企业活动在3月急剧下滑，对欧元区经济复苏形成阻碍，

ECB在4月政策会议上指出，经济疲态已从受危机冲击的欧元区二线地区往外蔓延，同时利率在欧元区内的传导效应有所改善。ECB这番声调较前几次的说法已经改变。

法国央行总裁诺亚2月驳斥了降息传闻，称降息若只能作用于德国等核心国家，欧洲央行不会感兴趣。

ECB总裁德拉吉上周表示，该央行将“密切”关注所有数据，随时准备行动。

“鉴于年初生产与出口情况略逊预期，特别是欧元区核心国家，降息可能性已经加大，”大和证券分析师Tobias Blattner说。

ECB在政策上的回旋空间比较有限。

欧洲央行的指标利率目前位于0.75%的纪录低点，在全球主要央行中是最高水平。欧洲央行对银行所存隔夜资金付息的利率是零，由于担心引起银行体系混乱，央行不愿调降这项利率。

该存款利率是货币市场利率的基础。由于不愿意调降，欧洲央行基本没有什么手段来引导银行间利率，从而也无力影响企业和家庭的借款成本。

其他政策选项还包括“非标准”措施，比如通过贷款操作提供流动性。

Blattner说，“如果降息，大家会不可避免的预期将有更多非常规的举措，或是更明确的远期指引。”

**法国情况不佳**

再融资利率下调25个百分点对法国还是会有细微影响。

法国银行业使用了欧洲央行所提供流动性中的约15%，因此他们制定的企业贷款利率似乎反映出了处于纪录低位的欧洲央行利率水平。到最近，法国企业贷款利率甚至要低于德国。

但法国的问题并不在此。

法国经济正处在陷入2008-2009年金融危机以来第三次衰退的边缘，与此同时总统奥朗德(Francois Hollande)还在艰难遏制公共部门赤字和提高法国企业竞争力。

2003年至去年间，法国出口增加了约40%，而德国增速则是其两倍。而在金融危机之前的八年间，法国时薪上涨了25%，德国时薪增速只是其一半。

为了赶上形势，法国正对就业市场进行大刀阔斧的改革，旨在令企业在经济低迷时能够更灵活地调整员工编制。

但法国失业率已经高达10.6%，是10多年来最高水平。除此之外，消费者支出意愿不高，加上其它因素，都打压了通胀率。2月法国通胀年率为1.2%，是三年多以来最低水平。

欧洲央行执委亚斯穆森周二强调了法国经济复苏的重要性。“法国经济强健符合我们所有人的利益，”他说。

法国是德国最大的出口市场。法国还是继德国之后，对欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)出资第二多的国家。已经有两大信用评级机构调降法国原本为AAA的最高信用评级，如果法国无法控制住赤字，评级就有可能被进一步下调。

**采取行动**

由于欧元区国家还处在调整之中，目前为止ECB都对通胀放缓采取容忍态度。但如果通胀持续下滑，ECB可能不得不采取行动。不过，除了下调主要的再融资利率之外，恐怕难以就其他措施达成共识。

ECB已经承诺，只要存在必要，就会提供无限量的流动性。提供其他形式的前瞻性指引，例如针对利率，可能也是一个选项，尽管不太可能像美联储的承诺那么具体。美联储承诺在失业率降至6.5%之前会一直保持近零利率。

部分分析师已表示，ECB应当开始购买被打包出售的企业贷款，以解决中小企业融资困难的关键问题。这些企业是欧元区经济的重要角色，但他们严重依赖银行贷款。

德拉吉表示，ECB正在“全方位地考虑这些问题”，不过德国央行总裁魏德曼已经表示，他认为各国政府应当加大努力。

“问题在于，ECB不希望只有自己行动，”德意志银行驻伦敦分析师Gilles Moec表示，“ECB采取行动前，至少需要各国政府给出一些有力的承诺。”(完)

(编译 隋芬/梁睿雪/李春喜 审校 侯向明/程琳/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。