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债券 | 2016年 9月 20日 星期二 21:19 BJT

标题新闻：法国财长萨潘称尽管有额外支出，仍坚持将明年预算赤字降至相当于GDP的3%之下的目标

GDP：国内生产总值

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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