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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 15:57 BJT

法国财政: 年内截至11月底的预算赤字为1,034亿欧元--政府

路透1月15日 - 法国财政部周二公布,法国年内截至11月底的预算赤字为1,034亿欧元,上年同期为赤字972亿欧元.(完)

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