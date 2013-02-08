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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 15:52 BJT

法国数据: 2012年预算赤字为872亿欧元,较上年下降

路透2月8日 - 法国财政部周五公布,2012年预算赤字为872亿欧元,较2011年的907亿欧元下降.(完)
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