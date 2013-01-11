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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 15:59 BJT

法国数据: 11月经常帐赤字29亿欧元,持平于10月修正值--央行

路透1月11日 - 法国央行周五公布,法国11月经常帐赤字29亿欧元,10月修正后为赤字29亿欧元,前值为赤字28亿欧元.(完)
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